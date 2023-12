Il trionfo di Le Pen sull'immigrazione

Per capire fino a che punto l’accordo sull’immigrazione trovato ieri dalla commissione paritaria (sette deputati e sette senatori) dopo trattative estenuanti sia tutt’altro che il trionfo dell’“en même temps” macronista, basta sentire Marine Le Pen, la madrina del sovranismo francese, che assieme al suo Rassemblement national, e accanto ai Républicains, il partito gollista, ha votato a favore del progetto di legge del governo: “E’ una vittoria ideologica del Rassemblement national, perché ora è incisa nella legge la priorità nazionale, ossia il vantaggio dato ai francesi rispetto agli stranieri presenti sul nostro territorio nell’accesso a un certo numero di prestazioni sociali che sono oggi sottoposte per questi stessi stranieri a delle condizioni non abbastanza severe”. Il riferimento è ai nuovi paletti per ottenere le Apl (i sussidi per l’alloggio in case popolari o in case di proprietà).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE