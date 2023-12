“Meloni è la sorella di Le Pen”, parola di capogruppo lepenista in Ue

"Giorga come Marine sono due donne di destra e vincono in quanto donne di destra” tanto “quando saremo al governo anche noi dal Ppe verranno a bussare pure alla nostra porta”. Parla l'eurodeputato del Rassemblement National, Jean-Paul Garraud

Bruxelles. Separate in Europa ma unite nei valori. “Tra Giorgia e Marine c’è una somiglianza che non si può non notare”. A spiegarlo al Foglio è Jean-Paul Garraud, il capogruppo all’Eurocamera del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. “Non voglio immischiarmi nelle questioni italiane ma è evidente quanto Meloni sia estremamente simile a ciò che noi siamo e a ciò che Le Pen rappresenta”, spiega Garraud che sottolinea come “Le Pen sia stata un esempio per le destre di tutta Europa e come oggi lo sia anche Meloni, due leader che a tratti hanno preso ispirazione l’una dall’altra”.