Capire il gran ballo delle destre mondiali con una parola: globalizzazione

Più mercato, meno sfascismo. Questo articolo nasce da una piccola constatazione che non coincide forse con una tesi granitica ma che rappresenta un fatto comunque interessante da studiare per provare a capire qualcosa di più su quelle che sono alcune dinamiche nuove della politica mondiale. Questo articolo nasce dalla volontà di capire se esista o no un filo rosso che colleghi alcune tra le figure più scoppiettanti, per così dire, che animano l’internazionale delle destre mondiali. Questo articolo nasce per capire se vi sia o no qualcosa in comune tra il candidato alla presidenza americana Donald Trump, il neo presidente argentino Javier Milei, il presidente ungherese Viktor Orbán, il nuovo premier polacco Donald Tusk, il primo ministro inglese Rishi Sunak, il leader del primo partito olandese Geert Wilders, il leader della destra estrema spagnola Santiago Abascal, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, la leader dell’estrema destra tedesca Alice Weidel, la repubblicana americana amata dal Wall Street Journal Nikki Haley e il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Sono tutti leader di destra, e questo è ovvio. Ma quello che invece è meno ovvio è provare a capire se le mille sfumature che presenta oggi la destra, in tutto il mondo, ci stiano dicendo o no qualcosa sull’evoluzione della destra mondiale. Nonostante le molte declinazioni presenti in giro per il mondo, la sinistra tutto sommato vive ancora all’interno di una logica tradizionale (leader centrista, alla Biden, attento al mercato e alle libertà, che affronta un leader più radicale, alla Sanders, più attento ai diritti che ai doveri, più attento alla redistribuzione che alla produzione: usate questo schema e avrete di fronte a voi due modelli di sinistra applicabili in tutto il mondo). Per la destra lo stesso non si può dire. È pigro ragionare sull’evoluzione della destra evocando la dialettica tra fascismo e antifascismo (Milei viene descritto dalla stampa italiana come un fascista trumpiano, pur essendo in economia e non solo l’opposto del trumpismo).

