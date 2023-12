Austin riafferma che questa non è soltanto la guerra di Israele

L’idea che gli ostaggi potessero essere salvati dentro al territorio di Gaza non è più ritenuta credibile. Le informazioni sugli oltre cento prigionieri sono poche, i racconti di coloro che sono riusciti a tornare non sono state sufficienti a costruire una mappa della loro prigionia. Sul terreno poi la situazione cambia veloce e le informazioni di qualche settimana fa potrebbero rivelarsi ormai inesatte. La liberazione degli ostaggi e l’eliminazione di Hamas, quindi, sono diventati due obiettivi che non riescono più a essere portati avanti secondo gli stessi ritmi. Hanno bisogno di misure, tempi, soluzioni diverse. Se dell’eliminazione di Hamas si occuperà l’esercito, per la liberazione degli ostaggi si sta muovendo la diplomazia, assidua e segreta. Ieri è arrivato in Israele Lloyd Austin, il segretario della Difesa americano che ha incontrato il suo omologo, Yoav Gallant, e il primo ministro Benjamin Netanyahu. E’ stato un incontro tra alleati, per riconfermare l’allineamento, informarsi sulle prossime fasi della guerra e rendere ancora più chiaro che questa non è la guerra soltanto di Israele, quindi gli aiuti da parte degli Stati Uniti andranno avanti. Washington sta aumentando anche la sua presenza con le sue portaerei pronte a rispondere agli attacchi degli houthi sostenuti dall’Iran contro le navi commerciali e militari in transito nel Mar Rosso. La Maersk, una delle più importanti aziende di trasporto merci in tutto il mondo, ha sospeso la navigazione nel Mar Rosso, il gigante petrolifero BP è pronto a fare lo stesso: i commerci sono a rischio e questo è un attacco che va ben oltre Israele e ci sono ragioni pratiche che preoccupano e coinvolgono gli Stati Uniti.

