Il dodicesimo round di sanzioni a Putin

Dopo oltre un mese di negoziati, i governi dell’Unione europea hanno finalmente adottato il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che ha come obiettivo danneggiare la macchina da guerra messa in piedi da Vladimir Putin contro l’Ucraina. La misura destinata a fare notizia è l’embargo (tardivo) sui diamanti, compresi quelli russi processati in paesi terzi (ci sarà un periodo transitorio). Gran parte del pacchetto rafforza sanzioni già adottate. La lista dei beni sotto embargo è stata ampliata a batterie al litio, termostati e motori per droni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE