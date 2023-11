La macchina della guerra di Putin elude sanzioni. L'Ue deve intervenire

Il dodicesimo pacchetto di misure europee deve puntare a fermare le triangolazioni con paesi come la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti o il Kazakistan, grazie a cui la Russia ha trovato nuove vie per procurarsi i beni messi sotto embargo

Mentre prepara il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’Unione europea non deve perdere di vista l’obiettivo di fermare la macchina da guerra del Cremlino in Ucraina. Le nuove misure restrittive dovrebbero colpire i diamanti russi e includere un divieto di esportazione dei prodotti chimici e di tecnologie usati per scopi militari. Secondo Bloomberg, il valore degli scambi toccati dalle nuove sanzioni dell’Ue dovrebbe raggiungere i 5 miliardi di euro. I precedenti pacchetti hanno avuto un impatto che continua a farsi sentire sull’economia russa. Congelamento delle riserve della Banca centrale, esclusione delle banche dal sistema Swift, divieti di esportazione di vari beni e tecnologie, embargo sull’importazione di diversi materiali e tetto al prezzo del petrolio hanno provocato una caduta del rublo, ridotto le entrate e ostacolato la produzione di armi. Ma più a lungo dura la guerra, più il Cremlino riesce a trovare modi per aggirare le sanzioni europee.