Bruxelles apre una procedura d'infrazione contro le novità di X volute da Musk

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro X, contestando alla piattaforma di Elon Musk la violazione delle nuove regole sui contenuti illegali e la disinformazione previste dal Digital Services Act (Dsa), in quella che è la prima prova di forza dell’Ue con un gigante del digitale. “Il tempo in cui le grandi piattaforme online si comportavano come se fossero ‘troppo grandi per preoccuparsi’ è finito”, ha detto il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, in una nota. “Ora disponiamo di regole chiare, obblighi ex ante, forti controlli, rapida applicazione e sanzioni deterrenti e utilizzeremo appieno i nostri strumenti per proteggere i nostri cittadini e le nostre democrazie”. Nel mirino della squadra di Breton ci sono alcuni degli elementi caratterizzanti la transizione da Twitter a X sotto la guida di Musk, come la “spilla blu” e le “Note della comunità”. Se i sospetti saranno confermati e X non si adeguerà alle richieste dell’Ue, la Commissione potrebbe spingersi fino a imporre una multa del 6 per cento del fatturato globale di X o a escludere la piattaforma dal mercato europeo.

