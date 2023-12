“I Protocolli” di Brasol. Ritratto del russo che portò l'antisemitismo in America

L’antisemitismo negli Stati Uniti sta raggiungendo “dei livelli storici”. L’ha detto il direttore dell’Fbi a fine ottobre, dopo il terribile attacco terroristico di Hamas e la risposta del governo israeliano. Davanti a una commissione del Senato ha aggiunto che “anche se gli ebrei sono solo il 2,4 per cento dei cittadini americani, il 60 per cento dei crimini a sfondo religioso li vede come vittime”. E seppur l’odio anti ebraico che abbiamo visto in questi mesi in America sia un’emergenza, sappiamo che non è nato da un giorno all’altro, ma è stato facilitato nel corso dei decenni da alcuni individui che hanno avvelenato il paese con teorie del complotto e stereotipi tossici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE