Contro il “pregiudizio illiberale” dei giornali che hanno paura delle idee

James Bennet dovette dimettersi dal New York Times per aver pubblicato l'articolo di un senatore conservatore. Oggi scrive il racconto di quei giorni e si interroga sullo stato di salute del suo ex giornale, dell'informazione, del dibattito pubblico. 75 minuti di lettura

James Bennet è il responsabile delle pagine delle opinioni del New York Times che pubblicò, nel 2020, un editoriale del senatore conservatore Tom Cotton – che proponeva di inviare le truppe contro chi commetteva reati durante le proteste per l’uccisione di George Floyd da parte della polizia – e che per questo fu costretto a dimettersi. Oggi Bennet è l’autore della rubrica americana dell’Economist, Lexington, e ha pubblicato un saggio in cui si toglie i sassolini – sono tantissimi – accumulati dopo la pubblicazione di Cotton e si interroga sullo stato di salute del Nyt, del giornalismo, del dibattito pubblico, sulla morte del pluralismo soprattutto.