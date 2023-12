Gli Stati Uniti dettano i tempi a Netanyahu, che non vuole l'Anp a Gaza

“Quando ti ho chiesto: ‘Sarai mio per sempre?’. Tu hai risposto: ‘Guarda la luna, lì c’è già un uomo’. Non ci resta altro che abbracciare il dolore. Per dire: ‘Ieri è andato tutto bene, e anche domani andrà bene’”. Al funerale di Gal Eisenkot, il figlio 25enne dell’ex capo di stato maggiore dell’esercito Gadi Eisenkot, il cantautore israeliano Shlomo Artzi ha scelto le parole del brano “Moon” per rendere omaggio alla giovane vita interrotta giovedì sul campo di battaglia. Il ragazzo sognava di diventare medico, amava fare surf sulla spiaggia di Herzliya e sciare. L’ha ucciso una trappola esplosiva piazzata da Hamas, azionata mentre il soldato si avvicinava all’ingresso di un tunnel nel campo di Jabalya, nel nord di Gaza. Al funerale di “Galush”, il vezzeggiativo usato da amici e famigliari per il ragazzo, il ministro dell’opposizione nel gabinetto di guerra israeliano ha trovato parole che parlavano il linguaggio dell’amore di un padre per suo figlio e quello di un alto militare per la sua patria. “Continueremo la campagna a Gaza, lottando per rafforzare lo stato che hai tanto amato. Galush, amore del mio cuore, ti prometto che continueremo a essere una famiglia unita e felice, affinché il grande sacrificio tuo e degli altri caduti non sia vano”, ha promesso Eisenkot al figlio prima di seppellirlo. Diretto verso il cimitero di Herzliya dove si è svolta la cerimonia funebre, il leader dell’opposizione Yair Lapid ha scritto su X: “La gente sta ai lati della strada sventolando bandiere israeliane. Gli occhi si riempiono di lacrime”.

