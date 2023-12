“Ci salveranno i privati”. A Dubai l'ottimismo climatico di re Carlo

Cinque riflessioni pratiche e due consapevolezze. La prima: “Se non ripariamo e ripristiniamo rapidamente un’eccezionale economia della Natura, basata sull’armonia e sull’equilibrio, le nostre stesse economia e sopravvivenza saranno messe in pericolo”. La seconda: “La sola finanza pubblica non sarà mai sufficiente a raggiungere lo scopo. Ma con il settore privato saldamente coinvolto potremmo mobilitare i 4-5 trilioni di dollari l’anno di cui abbiamo bisogno per guidare la trasformazione”. Il discorso di re Carlo d’Inghilterra alla Cop 28 di Dubai è una sintesi perfetta di pragmatismo ambientalista e ottimismo climatico: l’umanità ce la può fare. Grazie a uno sforzo comune e grazie, soprattutto, agli strumenti che il mercato ci mette a disposizione. Il settore privato, con la sua efficienza dettata dalla ricerca dell’orrido profitto, è il vero motore della transizione ecologica.

