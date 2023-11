La Cop 28 parte male ma il processo delle Cop non può essere abbandonato

Dalla prima Conferenza delle Parti a oggi sono stati raggiunti scarsi risultati e anche Dubai non promette bene. Ma la collaborazione internazionale tra paesi ricchi e poveri è l'unica via per una soluzione alla crisi climatica

La prima Conferenza delle Parti (Cop) nata sulla scia della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 si tenne a Berlino nel 1995, presieduta da Angela Merkel, allora ministra dell’Ambiente. Da allora alla Cop 28 che inizia oggi a Dubai le emissioni responsabili del surriscaldamento del Pianeta, anziché ridursi, sono aumentate di circa il 60 per cento. Per raggiungere l’obiettivo che molti paesi si sono dati di azzerarle entro metà secolo, dovrebbero verticalmente ridursi di circa il 45 per cento entro il 2030 e del 65 per cento entro il 2035. Cosa impossibile.