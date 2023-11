Alla Cop 28, re Carlo può offrire lezioni di capitalismo a Papa Francesco (anche sul clima)

Da un lato il Papa, dall’altro il re. Da un lato il catastrofismo, dall’altro l’ottimismo. Da un lato il senso di colpa dell’occidente, dall’altro l’orgoglio di essere occidentali. Da un lato la demonizzazione del capitalismo, come responsabile di ogni male terreno, dall’altro l’elogio dei capitalisti, come unico antidoto possibile ai disordini mondiali. Da un lato l’ambientalismo ecumenico modello Francesco. Dall’altro l’ambientalismo pragmatico modello re Carlo. Inizia domani a Dubai la Cop28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e nell’attesa di ascoltare, sul tema, l’intervento di Papa Francesco, che non parteciperà più in presenza alla Cop28 per ragioni di salute ma che potrebbe ugualmente inviare un messaggio, sarà interessante verificare se la personalità scelta per aprire i lavori della conferenza internazionale riuscirà a incarnare un nuovo e imprevedibile sentimento che inizia a serpeggiare nel mondo quando si parla di ambiente: l’ottimismo climatico. La personalità in questione si chiama Carlo.

