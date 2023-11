Inizia una Cop 28 in cerca di risposte a un fallimento

Emissioni in continua crescita, rinnovabili al palo. Investire più nella ricerca tecnologica e meno in sussidi che illudono sarebbe una buona scelta. Ma la partita si gioca in Asia, Africa e Sudamerica

Chi aprirà i lavori della Cop numero 28, la riunione annuale dedicata alla lotta al cambiamento climatico a cui prendono parte tutti i paesi facenti parte dell’Onu, in programma dal 30 novembre a Dubai, dovrebbe forse esordire con una domanda: “Cari colleghi, come mai arrivati alla ventottesima riunione dobbiamo constatare di avere fallito nel nostro scopo di ridurre le emissioni dei gas climalteranti? Che al contrario di quando auspicato continuano ad aumentare. E dovremmo cercare le risposte giuste”. Un solo dato: durante queste 27 Cop fino ad ora svolte la quantità di emissioni emesse in atmosfera è pari al totale di tutte quelle emesse nei secoli precedenti dalla rivoluzione industriale in poi. E continuano ad aumentare.