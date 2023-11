L'Africa ha bisogno di energia. Il dialogo promosso da Eni e Luiss per la transizione energetica

Come valorizzare la transizione energetica in Africa, un continente dove oggi oltre 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità? È per rispondere a questa domanda che Eni, in collaborazione con l’Università Luiss, ha lanciato l’International Network on African Energy Transition (Inaet), un polo di cooperazione che ha riunito per due giorni a Roma rappresentanti di istituzioni, università e centri di ricerca provenienti da tutto il mondo: dal Fondo monetario internazionale al ministero degli Esteri italiano, dalla Fao al Consiglio Atlantico, assieme a numerosi enti africani. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la collaborazione fra gli attori in gioco, creando così una rete unica capace di far leva sull’enorme potenzialità economica del continente. Non soltanto per trovare misure di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, avviando quindi nuovi percorsi di sviluppo, ma anche per interrogarsi sul ruolo delle giovani generazioni e sulla capacità di attrarre investimenti dal settore privato.

