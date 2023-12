“C'è sempre stato”. Il brutto-che-piace alle donne e pure ai nemici

Kissinger c’è. Anche adesso che se n’è andato con un secolo sulle spalle, per tutti coloro che sono ancora vivi Kissinger praticamente c’è sempre stato, una presenza immanente, capace di cicliche riapparizioni dalle ombre, all’insegna del “ma non è morto?”. Poi, per chi è già avanti con l’età, Kissinger è un’icona più vivida, un vecchio nemico per chi in gioventù s’iscriveva a sinistra, portatore già nel nome della simbolica lettera scarlatta della malignità, la “K” che era la stessa dell’“Amerika” sanguinaria e di “Kossiga” suo fedele servitore. Perciò anche una figura a lungo odiata, archiviata senza mezzi termini come un criminale di guerra, prima di entrare nel suo lunghissimo periodo di classicità. Già, perché il suo decennio d’oro sono i lontani anni Settanta, allorché la rinomata capacità bipartitica di Kissinger è all’acme e lui serve come consulente e consigliere privilegiato di ogni presidente, repubblicano e democratico. Una carriera che culmina come coordinatore della diplomazia segreta che nel luglio 1971 produce lo straordinario annuncio dell’imminente viaggio di Nixon in Cina per incontrare Mao Zedong e più in generale orchestratore dell’apertura di Washington alla Cina comunista, intermediario del primo accordo di pace tra Egitto e Israele, conduttore dei negoziati di Parigi con Hanoi e del trattato che sancisce la fine della guerra in Vietnam – sebbene lui disprezzi apertamente il movimento pacifista in cui manifesterebbero soltanto degli “studentelli della ricca borghesia”. Kissinger è l’uomo più citato al mondo dai notiziari del tempo, autentica star mediatica al servizio delle amministrazioni Nixon e Ford, “Uomo dell’anno” di Time nel ’72 (in compartecipazione con Nixon, che mal digerisce la condivisione), effigiato sulla copertina di Newsweek come supereroe, “Super-K!” e premio Nobel per la Pace nel 1973 con Le Duc Tho, il negoziatore nordvietnamita, che preferisce non ritirare il riconoscimento.

