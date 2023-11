Così al Qaida fa leva sul sostegno a Hamas per ringalluzzirsi

“Aiutare Gaza e lottare per la libertà di al Aqsa è dovere di ogni musulmano”. Il maulana Muhammad Muthana Hassan, ideologo di al Qaida nel subcontinente indiano (Aqis), rompe un silenzio durato più di sei anni per rilasciare una dichiarazione in urdu ai suoi seguaci e a tutti i musulmani di buona volontà. Nelle undici pagine pubblicate (la sintesi non è mai stata prerogativa degli ideologhi jihadi), Hassan affronta il tema della guerra in corso tra Israele e Hamas: elogiando i fratelli di Gaza per la brillante operazione del 7 ottobre, criticando la comunità internazionale per il mancato sostegno ai palestinesi, chiamando alle armi i giovani musulmani che vivono tra Pakistan e Afghanistan e invitando i musulmani che vivono in occidente a compiere attentati in risposta al sostegno occidentale alle operazioni militari israeliane. Il delirio ideologico di Hassan è soltanto l’ultimo in ordine di tempo di una serie di comunicati inviati dalla data-per-spacciata al Qaida dopo il 7 ottobre.

