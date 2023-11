Le  conseguenze della pace a Gaza sono l'equivalenza tra il pogrom e l'autodifesa di Israele

Per come si mettono le cose, per quello che dicono i grandi giornali e gli osservatori qualificati dell’establishment, badando noi ai fatti e alla loro sostanza, le conseguenze politiche della pace a Gaza sono tremende. Disperante constatarlo, perché pace, dialogo, diplomazia, politica che argina la forza, sono il sogno di tutti. Ma se la tregua imposta a Israele dal partito umanitario internazionale, anche israeliano, e dalle pressioni di stato degli americani, se la tregua diventa un cessate il fuoco mascherato, e la parola definitiva sulla storia iniziatasi il 7 di ottobre sarà, come suggerisce il Financial Times nel suo editoriale di ieri, il passaggio al negoziato ininterrotto per salvare il resto degli ostaggi civili (e militari?), per dare un’amministrazione politica tollerabile a Gaza, lasciando che Hamas sopravviva e limitandosi a impedirne l’attivismo minaccioso senza sradicarlo, cosa – dicono i guru del cessate il fuoco – possibile solo trasformando Gaza in una terra desolata e desertificandola, in questo caso bisogna dirsi con lucidità quali sono le conseguenze della svolta.

