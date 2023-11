Cosa può fare l'occidente per isolare ancora di più Hamas (aiutando i palestinesi)

L’accordo di tregua raggiunto tre giorni fa dai vertici di Israele e quelli di Hamas prevede, salvo ulteriori sorprese e salvo ulteriori ritardi, la creazione di un passaggio sicuro per gli aiuti umanitari e per i rifornimenti di cibo, di acqua, di medicinali e di benzina verso Gaza. Israele si è impegnato, oltre che a liberare 150 detenuti presenti dalle carceri israeliane, a non attaccare all’interno della Striscia durante il periodo della tregua, per poter riabbracciare una parte degli ostaggi (50) catturati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato mercoledì che l’Europa farà del suo meglio per sfruttare questa pausa per un’ondata umanitaria a Gaza. E su questo concetto, “sfruttare al meglio”, l’Italia potrebbe fare uno sforzo in più, in termini di creatività, per compiere un passo ulteriore nella strategia di isolamento internazionale di Hamas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE