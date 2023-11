I video del 6 gennaio e la “museruola” di Trump, candidato-imputato

Mike Johnson, speaker conservatore del Congresso americano, ha annunciato che nei prossimi mesi saranno pubblicati i video dell’assalto al Congresso stesso, il 6 gennaio del 2021: sono 44 mila ore di video, soltanto un restante 5 per cento non sarà mai reso pubblico per ragioni di sicurezza, per ora sono disponibili circa 70 ore.

