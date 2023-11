Meloni domani a Berlino da Scholz. Dicono nell'Spd: ci capiamo meglio con lei che con Sánchez

Ai socialisti tedeschi Meloni non fa più paura. La premier italiana “non è più quella della sua campagna elettorale ma una leader pragmatica con cui, forse, sarà possibile lavorare in maniera più strutturata”, lo spiegano al Foglio, rigorosamente off the record, dalla segreteria della delegazione europea del Spd. Il messaggio raccoglie “un sentimento diffuso a Berlino” e arriva alla vigilia della visita di stato che prevede la firma del piano d’azione con il governo tedesco: un patto prevede il rafforzamento della cooperazione tra Germania e Italia in diversi ambiti: industria, energia, difesa. La frase è un mezzo complimento arrotolato in un interminabile premessa sul supporto “senza esitazioni alla leadership del Pd di Elly Schlein” e “l’inaccettabilità delle politiche sociali e della campagna contro i diritti civili del governo Meloni”. Nel cuore del messaggio dei socialisti tedeschi però c’è clima d’intesa.

