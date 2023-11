Lo shadowban di Meta (e altri) alla guerra in Israele

A differenza di quello che fanno i regimi, i principali social riducono i post che trattano della guerra ad Hamas per fini commerciali: engagement su temi positivi aiuta l’effetto benefico su acquisti e inserzionisti pubblicitari

Sembra qualcosa più di un sospetto, l’applicazione da parte di Meta del cosiddetto “shadowban”, ovvero la forte riduzione esercitata dagli algoritmi dei principali social (Instagram e Facebook in primis) della capacità di raggiungere le persone nel caso di utenti che parlano di guerra. Diverse persone hanno denunciato di aver visto le visualizzazioni delle proprie storie diminuire dopo essersi espresse su Gaza, e anche influencer e professionisti hanno recentemente segnalato varie forme di applicazione o censura disomogenea. Tra questi ultimi compare anche la giornalista vincitrice del premio Pulitzer del New York Times Azmat Khan, che ha affermato che il suo account Instagram da 7 mila follower “è stato oscurato” dopo aver pubblicato una storia sulla guerra a Gaza. Ma c’è anche a chi è andata peggio: il giornalista Ahmed Shihab-Eldin ha dichiarato che il suo account Instagram – che aveva più di 100 mila follower e pubblicava spesso post sulla Palestina – è stato permanentemente chiuso, con poche spiegazioni da parte della piattaforma. A denunciare pubblicamente il fenomeno sono solo persone che hanno condiviso informazioni sulla Palestina, nessuno lo ha fatto parlando di Israele ­– il che da solo non costituisce una prova schiacciante, ma ribadisce il forte sospetto, che sia un fenomeno limitato agli account pro-pal.