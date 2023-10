Contro gli uiguri ma con Hamas. Il doppio standard di Pechino

Venerdì scorso Chen Weihua, capo del bureau di Bruxelles del China Daily e uno dei più attivi commentatori cinesi su X, l’ex Twitter – social network ancora censurato dentro ai confini della Repubblica popolare cinese – ha scritto in un editoriale: “Le catastrofiche vittime e sofferenze dei civili da entrambe le parti del conflitto israelo-palestinese hanno sconvolto il mondo intero. Ciò che è spaventoso è anche l’ipocrisia e il doppio standard esibito da molti leader e media occidentali”. Secondo Chen, il punto è che i politici occidentali “che non hanno perso occasione per accusare altri paesi di aver commesso genocidi, crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, all’improvviso si troverebbero senza parole nel “descrivere il massacro di migliaia di civili innocenti”. Come nel caso dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, la posizione cinese sul conflitto in medio oriente ha sempre un obiettivo principale: demolire l’ordine del mondo occidentale, muovere la propaganda antiamericana ed ergersi così a potenza responsabile di pace. Anche quando si parla di persecuzioni delle minoranze da parte della Cina.

