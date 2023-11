Chi è Rothbard, filosofo anarco-capitalista a cui si ispira il populista argentino Milei

Smentendo tutti i pronostici della vigilia, il primo turno per la conquista della Casa Rosada (22 ottobre) ha visto la “remontada” del peronista Sergio Massa. Ma il ballottaggio del 19 novembre prossimo non sarà una passeggiata per il ministro dell’Economia di un paese virtualmente in default. Né gioca certo a suo favore il recente endorsement per Javier G. Milei di Patricia Bullrich, leader di “Juntos por el cambio”, un passato nei Montoneros, esiliata in Brasile durante la dittatura del generale Videla, ora pasionaria. Ma di destra. Qualsiasi sarà il risultato delle elezioni presidenziali, comunque, “El loco” (il pazzo) – come viene soprannominato – continuerà a far parlare di sé. Perché Milei, icona dei giovani di tutte le classi sociali (in Argentina votano anche i sedicenni), è uno dei personaggi politici più spiazzanti del continente sudamericano. Più di quanto lo sono stati Jair Bolsonaro e il cileno José Antonio Kast. La sua retorica populista, simboleggiata da una motosega con cui fende l’aria in ogni comizio, è urlata contro la corruzione dei “poteri forti”. E si nutre di promesse a dir poco bizzarre, come la “dollarizzazione” dell’economia nazionale, l’abolizione dei contratti collettivi di lavoro e dei sindacati, il taglio drastico degli stipendi dei politici (“branco di ladri e criminali”) e dei dipendenti pubblici (“inutili parassiti”). Promesse che si sposano con un ardito programma di liberalizzazioni: dal consumo di sostanze stupefacenti (“il suicidio è un affare privato”) alla vendita delle armi per la difesa personale (“la proprietà è sacra”), fino al commercio degli organi umani (“ciascuno è padrone del proprio corpo”).

