Le immagini di propaganda di Hamas e l'iconoclastia del dolore

Israele è costretto a mostrare le immagini dei terroristi del 7 ottobre per essere creduto e per far capire perché è iniziato tutto. Ma c'è chi accusa l'esercito israeliano di propaganda. La comunicazione, la pornografia del dolore e la comunicazione dello stato ebraico

Le immagini del pogrom di Hamas del 7 ottobre sono iniziate a circolare quasi all’istante. A poche ore di distanza dall’attacco o addirittura mentre l’attacco stava accadendo, era possibile vedere la violenza ostentata, l’umiliazione esibita come un trofeo, il sangue, la paura. Israele era costretta a guardare mentre tutto accadeva, e ancora i soldati dovevano raggiungere i kibbutz vicini alla Striscia di Gaza: prima di intervenire il paese intero vedeva lo strazio dei suoi cittadini quasi in diretta, esposto, rimbalzato sui social o sui canali telegram dei terroristi. E’ stato Hamas a farci vedere i corpi mutilati, mentre li stava mutilando, i ragazzi inseguiti, uccisi, rapiti. E’ stato Hamas a mostrarci per primo il corpo seminudo e legato di Shani Louk, la ragazza di nazionalità tedesco-israeliana che partecipava al rave e che è stata dichiarata morta dopo il ritrovamento di un frammento dell’osso del cranio: sua madre l’aveva riconosciuta proprio da quelle immagini in cui si vedevano i suoi stivali, i suoi tatuaggi, i miliziani l’avevano caricata su un camioncino e uno di loro le teneva un piede sulla schiena. E’ stato Hamas a esibire la signora ottantenne, costretta a fare il segno di vittoria mentre tremante imbraccia un fucile con un terrorista al suo fianco. Questo è stato il 7 ottobre, che ha portato alla morte di 1.400 persone e alla cattura di oltre duecento ostaggi. E se sappiamo con così tanti dettagli cosa è accaduto quel giorno, lo sappiamo proprio per le immagini diffuse dai terroristi. Dopo aver raccolto tutto il materiale, l’esercito israeliano ha messo insieme i filmati e le foto, ha aggiunto alcune riprese delle telecamere a circuito chiuso delle abitazioni che sono state colpite e ha realizzato un video che sta mostrando a un pubblico ristretto. Alcune di queste immagini le conosciamo già, le abbiamo viste mentre accadevano: il dolore degli altri in tempo reale.