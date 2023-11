Cosa ci facevano il 7 ottobre i fotografi di Ap, Cnn e Nyt con Hamas?

Hanno fotografato, ripreso e raccontato in tempo reale il massacro di Hamas del 7 ottobre. Sono freelance palestinesi di Gaza e collaborano con le principali agenzie di stampa e con i grandi dell’informazione globale: Associated Press e Reuters, Cnn e New York Times. Il punto sollevato da un’indagine di HonestReporting pubblicata l’8 novembre è: come definirli? Fotogiornalisti o infiltrati? Nel loro caso, le domande poste dalla ong che “monitora i media sui pregiudizi contro Israele” suonano retoriche: “Cosa ci facevano lì così presto in quello che normalmente sarebbe stato un tranquillo sabato mattina?” La loro presenza “è stata coordinata con Hamas?” Il media ebraico italiano Shalom fa un passo ulteriore e si chiede se siano da considerare “testimoni o complici”. Fonti di Middle Eastern Intelligence, a seguito di attività di Humint, hanno riscontrato che intorno alle 23:00 (ora di Gaza) del 6 ottobre 2023 un capo di Hamas avrebbe allertato il giornalista freelance Hassan Eslaiah di recarsi, nella prima mattinata del 7 ottobre 2023, al confine tra Gaza e Israele, nell’area degli insediamenti dove si stava svolgendo il rave “Nova Music Festival”, per documentare un “evento straordinario”. Il capo in questione avrebbe agito su ordine di Yahya Sinwar, il leader politico di Hamas nella Striscia e amico intimo di Eslaiah. Così intimo che in una foto precedente il 7 ottobre, i due posano insieme e Sinwar bacia sulla guancia l’amico giornalista.

