Tra Sánchez e Puidgemont pare fatto l'accordo. Un uomo spara al fondatore di Vox

Forse… A quanto pare… Se non ci sono sorprese… I socialisti spagnoli e Junts – il partito guidato da Carles Puigdemont, l’ex presidente del governo catalano da sei anni esule/latitante in Belgio dopo aver illegalmente dichiarato l’indipendenza della sua regione – assicurano che è stato finalmente stipulato l’accordo che garantirà a Pedro Sánchez una nuova maggioranza in Parlamento. Ma la prudenza è inevitabile: dopo tre mesi e mezzo di trattative estenuanti, piene di repentini dietrofront, ogni parola definitiva sembra azzardata. Sánchez sta ancora affinando il patto con il Partito nazionalista basco, il cui esito è scontato ma non per questo agevole da raggiungere. Solo allora si potrà calendarizzare il dibattito di investitura. Il vero problema, nelle prossime ore come nei prossimi mesi, sarà però lo stesso che ha caratterizzato le negoziazioni con Junts: la legge di amnistia. Dopo il referendum illegale di autodeterminazione organizzato nel 2017 dal governo catalano guidato da Puigdemont e l’altrettanto illegale dichiarazione di indipendenza, sui leader separatisti erano cadute pesanti condanne giudiziarie. Qualcuno, come il capo di Esquerra repubblicana, Oriol Junqueras, aveva deciso di andare in carcere ad attendere l’indulto, poi arrivato nel 2021. Altri, come Puigdemont, erano invece scappati all’estero, pretendendo non il perdono ma delle scuse da parte di Madrid.

