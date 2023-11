Perché due fregate italiane sono arrivate nel Mediterraneo orientale

La fregata missilistica della Marina militare italiana Virginio Fasan e la fregata Carlo Margottini sono arrivate ieri nell’area del Mediterraneo orientale di fronte a Israele, Gaza e Libano. Le due fregate si sono unite al pattugliatore Paolo Thaon di Revel, arrivato a Cipro già una decina di giorni fa, e presto verranno raggiunti da un Lpd, una nave anfibia che, nel caso in cui i porti fossero impraticabili, può arrivare direttamente sulla spiaggia. Il dispiegamento di unità militari italiane nell’area, però, non ha una funzione di deterrenza, spiegano al Foglio fonti della Difesa. O almeno non solo: le due fregate in quell’area sono “pronte per evacuare connazionali o altro personale, per portare aiuti umanitari e per pattugliare un’area” dove al momento “sono presenti gruppi navali di Germania, Francia, Russia e America”. La Difesa italiana porta anche materiale umanitario alla popolazione palestinese, ma “ci stiamo preparando a tutte le ipotesi”, dice la fonte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE