L'Iran a capo dei diritti umani all'Onu

Oggi l’Iran assumerà la presidenza del Forum sui diritti umani delle Nazioni Unite. Non è una barzelletta, al Palazzo di vetro è successo anche questo, scatenando una campagna di protesta internazionale da parte di attivisti per i diritti umani che affermano che il record di oppressione, tortura ed esecuzioni di Teheran lo rende a dir poco inadatto per l’incarico, senza considerare la sua regia dei gruppi terroristici dietro al 7 ottobre in Israele. Il capo degli affari esteri dell’Ue, Josep Borrell, ha difeso la nomina dell’Iran come una mera questione di rotazione regionale, “in coerenza con le procedure stabilite dalle Nazioni Unite”. Ma la nomina dell’Iran poteva essere revocata da una riunione speciale del Consiglio prima di oggi, ha affermato Hillel Neuer, direttore di UN Watch, un’organizzazione non governativa indipendente per i diritti umani con sede a Ginevra. La campagna di UN Watch è sostenuta da una petizione globale firmata da più di 90.000 persone, che chiede alle Nazioni Unite di impedire la presidenza iraniana del forum delle Nazioni Unite sui diritti umani: "Chiediamo a Borrell di agire".

