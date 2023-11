Ecco l'Swb: da sinistra a sinistra, basta che sia estremo

“L’ immigrazione incontrollata, che sovraccarica il nostro paese e rende l’integrazione sempre più difficile, deve essere fermata. Interi quartieri residenziali stanno cambiando aspetto. E chi sostiene le frontiere aperte spesso abita nelle costose zone del centro città, dove questi problemi non ci sono”. A parlare alla Welt non è un politico conservatore né un esponente moderato – se ne esistono – dell’AfD. A lanciare l’ennesimo appello contro le frontiere aperte è Sahra Wagenknecht, la leader politica tedesca che da settimane tiene due partiti col fiato sospeso. Sul lato sinistro, Frau Wagenknecht, preoccupa Die Linke, il partito socialcomunista storicamente più forte nei Länder orientali, erede politico del socialismo reale della Ddr. Dalla Linke, della quale è stata capogruppo al Bundestag, la leader 54enne è uscita lo scorso 23 ottobre. Lo stesso giorno ha fondato il Sahra Wagenknecht Bewegung (Swb), un movimento che si costituirà in partito a inizio del 2024. La sua fuga fa tremare i socialcomunisti: la Sahra nazionale non è una politica qualunque: algida ma carismatica, e sposata con un mostro sacro della sinistra tedesca come Oskar Lafontaine, Frau Wagenknecht è la sinistra tedesca non socialdemocratica. Eppure il suo Swb adesso inquieta molto anche AfD, al quale fa concorrenza diretta. Perché Wagenknecht ha battezzato la propria creatura in due fonti.

