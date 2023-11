Keir Starmer tiene il punto sulla difesa di Israele. La polizia leva i volantini degli ostaggi

Keir Starmer non è uno da giravolte: pur “capendo” gli appelli per un cessate il fuoco a Gaza, ritiene che “ora” non sia la “posizione giusta”, perché lascerebbe Hamas con tutta l’infrastruttura per riprendere appieno gli attacchi su scala minore – mai interrotti – contro i civili israeliani e organizzarne altri di vasta portata come quello del 7 ottobre. “L’unica soluzione credibile”, ha spiegato, è una tregua umanitaria per permettere agli aiuti di raggiungere i civili. “Un cessate il fuoco congela il conflitto nel momento in cui si trova”, ha dichiarato davanti alla platea di Chatham House, dove fuori lo aspettavano dei manifestanti filopalestinesi, tra cui l’ex addetto stampa di Jeremy Corbyn, James Schneider, per attaccare la sua auto. Starmer non ha voluto abbandonare la linea nitida tenuta sull’argomento fin da quando ha sradicato l’antisemitismo che albergava nel partito ai tempi della gestione precedente. “Gli attacchi sono ancora in corso. Gli ostaggi che dovrebbero venire rilasciati sono ancora lì. Hamas sarebbe rafforzata e inizierebbe immediatamente a preparare nuovi atti di violenza”, secondo Starmer, che nell’ultima settimana ha dovuto vedersela con un crollo nel suo indice di gradimento e con i numerosi appelli dei suoi deputati e consiglieri, ma anche di figure di primo piano come il sindaco di Londra Sadiq Khan e quello di Manchester Andy Burnham, a chiedere un cessate il fuoco. Il leader laburista ha negato che la questione mediorientale stia “dilaniando” il partito: sulle questioni fondamentali, ossia la necessità di porre fine alle sofferenze della popolazione di Gaza e il raggiungimento della soluzione dei due stati, c’è accordo, “anche se c’è una differenza di visione su come deve essere realizzata”.

