I rapiti da Hamas e il futuro della “legge dei sefarditi” in Portogallo

Lisbona. A molti, fino a qualche settimana fa, poteva sembrare un’altra di quelle leggi con cui il Portogallo in questi anni ha attratto capitali facili dall’estero e i benestanti stranieri che mancavano alla sua classe media impoverita, giusto per rinvigorire il mercato immobiliare e i consumi interni. Approvata una decina di anni fa da un governo di centrodestra costretto a una politica di rigore dalla Troika, la “legge dei sefarditi” concede la nazionalità portoghese a tutti gli ebrei in grado di dimostrare di avere antenati diretti fra le comunità ebraiche espulse da Spagna e Portogallo nel XV secolo. Alla diffidenza iniziale si era aggiunta la scoperta, particolarmente scandalosa dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che diversi oligarchi vicini a Putin, fra cui il famoso Roman Abramovich, ne avevano approfittato per ottenere la naturalità di un paese dell’Unione europea; per non parlare dei sospetti sui procedimenti opachi con cui le sinagoghe (in particolare quella di Oporto, il cui rabbino, Daniel Litvak, è ancora sotto inchiesta) avevano sbrigato certe pratiche. Tutto ciò aveva rafforzato l’idea di una legge pensata più per soldi che per amore, come quella sui golden visa per chi in Portogallo comprava case di lusso, oppure il ben noto regime fiscale speciale per i pensionati che si trasferivano qui con le loro pensioni lorde.

