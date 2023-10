In Portogallo è finita la pacchia per i pensionati di lusso. Che fare ora? Idee

Quella sì che era una transumanza, anche nel rispetto di tempo e ritmo dell’antica pastorizia. Sei mesi in Portogallo, a brucare l’erba fiscale più tenera, e sei mesi in Italia, a pascolare tra gli affetti di sempre (quelli onesti, gli altri timbravano il cartellino a Lisbona arrivando in aereo e il giorno dopo fuggivano in macchina). Negli anni tanti erano partiti, attratti dall’accoglienza portoghese, in un paese quasi uguale al nostro al colpo d’occhio, cucina simile, persone gentili, prezzi minori e tasse zero per i pensionati e per chi viveva di altre forme di rendita finanziaria. Ora il fado reciterà però la sua strofa più triste, quella fatta di nostalgia per l’agenzia delle entrate italiana.

