Debito e lezione portoghese (anche all'Italia)

In Italia nessuno sembra preoccuparsi del debito pubblico, soprattutto un anno prima delle elezioni. Eppure il contesto sta cambiando e la necessità di difendere l’economia da possibili choc esterni non è un tema eludibile per i paesi ad alto debito. E non si tratta del solito avvertimento dei paesi “frugali” e “ordoliberali” che vogliono imporre l’austerità ai paesi mediterranei. E’ una preoccupazione che matura proprio nei paesi più indebitati, come il Portogallo a guida socialista. Il ministro delle Finanze Fernando Medina ha annunciato l’obiettivo di rimuovere il suo paese dal “podio” delle tre economie più indebitate d’Europa (il Portogallo è terzo, dopo Grecia e Italia) allo scopo di tutelare famiglie e imprese: “Di fronte all’aumento dell’inflazione, agli evidenti segnali di rallentamento nell’Europa centrale e orientale e alla prospettiva di tassi d’interesse più elevati, non possiamo permetterci di introdurre un fattore di rischio aggiuntivo”, ha dichiarato.



