Draghi e il ritorno dello spread

Il costo del debito pubblico italiano ha superato due soglie rilevanti, non solo dal punto di vista simbolico: lo spread ha superato i 200 punti base e il rendimento dei Btp ha superato il 3 per cento, livello che non si toccava dall’autunno del 2018. All’epoca l’impennata era dovuta esclusivamente a cause interne, le turbolenze del governo gialloverde e la sfida con Bruxelles sul deficit, mentre ora le cause sono prevalentemente esterne: la guerra in Ucraina soprattutto. Questo da un lato vuol dire che non avere un governo serio è un problema, dall’altro che avere al governo Mario Draghi non risolve tutti i problemi. L’Italia si trova in una situazione complicata. Esce dalla crisi Covid con un debito pubblico sopra il 150 per cento e una buona ripresa economica: ora quest’ultima viene frenata dalla congiuntura internazionale e di conseguenza quel debito così grosso inizia ad allarmare i creditori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE