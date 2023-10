Israele espande l'operazione di terra a Gaza: colpiti 600 obiettivi di Hamas

A tre giorni dall'ingresso nella Striscia di Gaza, Israele sta continuando a espandere le sue operazioni di terra. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso diversi terroristi di Hamas che si erano barricati in edifici e tunnel. Nella notte sono proseguiti ancora i bombardamenti e questa mattina l'Idf ha fatto sapere di aver colpito 600 obiettivi di Hamas nelle ultime 24 ore (il giorno prima erano 450). Alcuni comandanti dell'Idf hanno spiegato che l'operazione ha come obiettivo quello di eliminare Hamas da Gaza e salvare gli ostaggi rapiti nell'attacco del 7 ottobre.

Nella Striscia intanto sono arrivati domenica più di 30 camion di aiuti umanitari con acqua, cibo e medicinali. Si tratta della consegna più grande da quando è possibile attraversare il valico di Rafah.

Il ruolo degli Stati Uniti spiegato da Kamala Harris

Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di inviare truppe in Israele o a Gaza. Lo ha ribadito la vicepresidente americana Kamala Harris in un'intervista a 60 minutes. Gli Stati Uniti, ha detto, stanno fornendo a Israele consulenza, attrezzature e sostegno diplomatico. “Israele, senza alcun dubbio, ha il diritto di difendersi. Detto questo, è molto importante che non vi sia alcuna confusione tra Hamas e i palestinesi. I palestinesi meritano pari misure di sicurezza e protezione, autodeterminazione e dignità, e siamo stati molto chiari sul fatto che le regole della guerra devono essere rispettate e che devono arrivare aiuti umanitari”, ha detto.