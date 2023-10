Con la task force che identifica le vittime di Hamas e cerca le parole per informare le famiglie

Quasi mille nuclei familiari sparsi sul territorio nazionale e a volte anche all’estero stanno ancora aspettando notizie sui loro cari. Siamo stati dai Pikud HaOref per capire come in Israele si recapita la notizia più dura: tuo figlio non è ostaggio, è morto

Ramla. Nel pieno del trauma collettivo nazionale che Israele sta attraversando dal giorno del massacro di Hamas del 7 ottobre, ogni anello della catena, militare e civile, impegnata a reagire, gestire e rispondere all’emergenza, si trova ad affrontare sfide mai sostenute prima. Una delle frasi ricorrenti è “non ho mai visto qualcosa di simile, non l’avrei nemmeno immaginato”. L’ha pronunciata, in un briefing a cui ha partecipato il Foglio, anche un alto ufficiale in servizio come riservista al Pikud HaOref, o Home Front Command, la protezione civile israeliana, la più giovane sezione dell’esercito con quartier generale in una base militare a Ramla. “Siamo di fatto – spiega il militare in pensione da due anni, che ha parlato in condizione di anonimato – il risultato della più importante lezione imparata nella guerra del Golfo. Quando, nella prospettiva israeliana, i conflitti non sono più stati quelli di prima e i civili sono diventati obiettivi, entrando a far parte del fronte di guerra a tutti gli effetti”.