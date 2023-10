Il rabbino Di Segni manda un messaggio al Papa: no a equidistanze inopportune

La distanza fra gli esponenti più in vista del mondo ebraico e la Chiesa cattolica si fa sempre più ampia man mano che passano i giorni dal massacro del 7 ottobre. In una lettera a Repubblica, il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha scritto che “le guerre sono sempre un’offesa alla dignità umana, comportano morte e distruzione, e certamente vanno evitate, ma quando è in gioco la propria esistenza davanti a un nemico irriducibile l’alternativa pacifista è discutibile anche moralmente. Difficile dire che la sconfitta del nazismo, ad esempio, sia stata una sconfitta per tutti. Qualche volta qualcuno deve essere sconfitto, solo lui e per sempre”. Ancora, “la preghiera è un’arma anche se non spara, e la sua moralità dipende dal suo contenuto. È bello vedere moltitudini che si raccolgono a chiedere la pace, che guardano ai termini dei conflitti, che vogliono la fine delle sofferenze, ma bisogna valutare se guardare oltre non significa appiattire le differenze e fare tutti uguali”.

