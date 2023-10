L'Unione europea si prepara a chiedere una “pausa umanitaria” per Gaza

Bruxelles. L'Unione europea si prepara a chiedere una “pausa umanitaria” a Gaza in un tentativo di legare le mani a Israele nella sua risposta a Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre. “Il Consiglio europeo sostiene l'appello del segretario generale dell'Onu António Guterres per una pausa umanitaria per permettere un accesso umanitario sicuro e fare in modo gli aiuti raggiungano quelli che ne hanno bisogno”, si legge nella bozza di conclusioni del vertice dei leader di giovedì e venerdì. I ministri degli Esteri si sono riuniti ieri a Lussemburgo e una maggioranza si è espressa a favore di una “pausa umanitaria” o un “cessate il fuoco umanitario”, anche se ci sono divergenze su cosa voglia dire. Solo la Germania, affiancata da uno sparuto gruppo di paesi dell'est, rimane contraria a ogni ambiguità. Per Berlino, la priorità deve essere eradicare Hamas, responsabile non solo del peggior pogrom contro gli ebrei dall'Olocausto, ma anche delle sofferenze dei palestinesi nella Striscia. “Non possiamo contenere la catastrofe umanitaria se il terrorismo a Gaza continua”, ha detto Annalena Baerbock: la lotta al terrorismo “è essenziale”, anche se “allo stesso tempo deve essere fatto di tutto per alleviare l'incredibile sofferenza delle due milioni di persone a Gaza”.

