Mélenchon non condanna Hamas e riduce in mille pezzi l'alleanza delle sinistre

"Lo scorso dicembre, Jean-Luc Mélenchon era di fronte a una scelta: aiutarci a migliorare, come ci aveva invitato a fare dopo le elezioni presidenziali, o nuocere al partito. Devo constatare che non ha fatto altro che nuocere al partito da dieci mesi a questa parte". Nessuno all’interno della France insoumise (Lfi), la formazione della gauche radicale francese, aveva mai messo in discussione il líder maximo come ha fatto la deputata Raquel Garrido su Le Figaro. Nessuno tra gli Insoumis aveva mai detto apertamente che c’è un “problema Mélenchon” che rischia di far esplodere in maniera definitiva l’unione delle sinistre all’Assemblea nazionale, la Nupes, costruita dopo tanta fatica e notti di trattative estenuanti tra socialisti, ecologisti, comunisti e mélenchonisti. “Non è un epitaffio, ma ci stiamo avvicinando al giorno della sepoltura”, scrive Libération, il quotidiano del progressismo francese, raccontando il terremoto che sta facendo vacillare la Nupes da quando il partito mélenchonista si è rifiutato di qualificare Hamas come un’“organizzazione terroristica”, lasciando intendere che Israele se l’è cercata. “Jean-Luc Mélenchon sta provocando il collasso morale della sinistra in Francia, dal quale trarrà profitto l’estrema destra”, ha denunciato la deputata ecologista ed ex ministra Délphine Batho. Il suo movimento, Génération Écologie, ha deciso di sospendere la sua partecipazione alla Nupes. Presto potrebbe essere seguito dal Partito socialista (Ps) di Olivier Faure, che già la scorsa settimana ha denunciato “il metodo Mélenchon” e la sua intollerabile ambiguità nei confronti dei terroristi di Hamas. Entrambe oppositrici storiche di Mélenchon e dei suoi eccessi, Anne Hidalgo, sindaca socialista di Parigi, e Carole Delga, presidente Ps dell’Occitania, hanno invitato la direzione del loro partito ad accelerare il divorzio politico da Lfi, divenuta ormai infrequentabile. Mélenchon “mette sullo stesso piano una democrazia e dei terroristi. La mancata condanna di questi attentati è inaccettabile”, ha detto sul Parisien Hidalgo.

