Lo spettacolo della sinistra che in Polonia abbraccia il “neoliberismo” di Tusk

Solo un paio di mesi fa a sinistra si parlava di “modello Sánchez”, che in Spagna ha impedito la vittoria che pareva annunciata del centrodestra. Il premier spagnolo, alle prese con sinistra radicale e secessionisti catalani, ancora non è riuscito a costruire la sua maggioranza e già va di moda il “modello Tusk”. Che per la sinistra italiana, e diversi esponenti del Pd, è addirittura un “progressista”. Ma Donald Tusk, che è stato per 7 anni primo ministro della Polonia e poi presidente del Consiglio europeo, è un liberal-conservatore. Va bene che in Italia, per il Pd, persino Giuseppe Conte è diventato un “punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”, ma Donald Tusk è stato fino all’anno scorso presidente del Partito popolare europeo (Ppe): è, cioè, uno dei leader del centrodestra in Europa. E’ ovviamente un convinto europeista, in quanto popolare e liberale, al contrario della destra conservatrice e nazionalista del PiS di Kaczynski con cui si contra da decenni, ma non è certamente il modello politico a cui guardava il Pd fino a qualche tempo fa.

