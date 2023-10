La Polonia in bianco e nero

Odio e amore sono parole che si rincorrono per le strade della Polonia. Le pronunciano con insistenza i candidati alle elezioni che si terranno domenica, spuntano sui cartelloni, sono identificate nei colori che i partiti dell’opposizione hanno scelto. Il colore del PiS, il partito che governa la Polonia dal 2015, è sempre stato il nero, non per scelta, ma in nero vengono rappresentate le circoscrizioni che votano PiS e così, nelle ultime votazioni, quasi tutta la Polonia appariva come una macchia nera, con sprazzi blu concentrati soprattutto al centro, che rappresentavano le zone in cui invece aveva vinto l’opposizione. Quest’anno però Donald Tusk ha deciso di imporre un altro colore ai partiti che ambiscono a battere il PiS, e il giorno di apertura della campagna elettorale si è presentato in camicia bianca e con un cuore dei colori della bandiera polacca affisso sul petto. E’ stato immediato: da una parte c’era il nero, dall’altra c’era il bianco. Da una parte c’erano gli attacchi d’odio, dall’altra c’era il cuore diventato simbolo di una campagna elettorale alla quale viene dato un valore esistenziale. Su alcuni manifesti c’è scritto “Polacchi, sconfiggiamo questo male. Vinciamo”, le fiamme avvolgono le prime lettere del verbo “vinciamo”, l’ultima sillaba è bianca e rossa, i colori della bandiera. Su questi cartelloni, il nome del partito di Tusk, o dell’opposizione, non spunta da nessuna parte, neppure quello del PiS c’è. Manca anche la parola elezioni. Ufficialmente il manifesto è finanziato da Jurek Owsiak, l’attivista polacco che ha fondato l’organizzazione di beneficenza “Wielka orkiestra swiatecznej pomocy” che raccoglie denaro per la ricerca contro alcune malattie e da alcuni anni è indelebilmente legata all’opposizione. Il male sul manifesto non è specificato, ma tutti sanno che questa volta è un male politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE