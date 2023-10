Al venerdì di rabbia i palestinesi non hanno risposto a Hamas. Netanyahu dice: è solo l'inizio

Gerusalemme, dalla nostra inviata. A Gerusalemme c’è il silenzio, e questa quiete – per Hamas – è sinonimo di sconfitta. Il venerdì della preghiera non è stato il grande venerdì della rabbia. L’appello dei terroristi rivolto a tutti i palestinesi per incendiare la città e la Cisgiordania non ha attecchito e il messaggio è: i palestinesi non sono disposti a morire per Hamas, e Hamas non incarna la causa palestinese. Questa non è la nostra guerra. E’ un segnale vistoso che in realtà era già arrivato all’alba del massacro di sabato: i miliziani fondamentalisti avevano chiamato tutti a innescare scintille di ribellione e di morte ovunque, in nome di Dio. I palestinesi non lo avevano fatto, e lo stesso appello è stato respinto ieri. C’è stato un numero di scontri inferiore a quello di molti venerdì a Gerusalemme senza un conflitto in corso.

