I due pilastri di una strategia di difesa efficace per Israele

Più ore, giorni trascorrono dalla mattanza di sabato 7 ottobre più diventa evidente il dilemma strategico di Israele, un dilemma che appare al momento di difficile soluzione. Come restaurare la credibilità della sua capacità di proteggere le vite dei suoi cittadini, la sopravvivenza dello stato ebraico e la deterrenza nei confronti dei suoi nemici, vicini e lontani? Occorre una strategia per uscire da quella, omicida, bestiale, ma maledettamente ben costruita di Hamas. Al momento le ipotesi sul campo sono essenzialmente due: quella dell’assedio integrato da bombardamenti sistematici dalla potenza devastante (già immediatamente attuata) e quella dell’ingresso massiccio nella Striscia, eventualmente con l’ambizione di assumerne il temporaneo controllo per sradicare la presenza di Hamas.

