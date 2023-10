Prove d'accensione franco-tedesche. Per l'Ue è essenziale che Macron e Scholz lavorino insieme

Emmanuel Macron e Olaf Scholz ci riprovano. Il presidente francese e il cancelliere tedesco da ieri sono impegnati ad Amburgo in una due giorni di “ritiro” con i rispettivi governi per cercare di rilanciare una relazione in panne, che ha grippato anche il motore dell’Unione europea. Le divergenze nei rapporti bilaterali sui principali temi dell’agenda europea si sono moltiplicate: dalla riforma del mercato dell’elettricità alla riforma del Patto di stabilità, passando per i progetti della Difesa. I rapporti personali tra i due leader sono glaciali. Il primo è retoricamente esplosivo. Il secondo è prudentemente riflessivo. Macron lamenta la freddezza di Scholz di fronte ai suoi grandiosi progetti per la sovranità europea. Il cancelliere tedesco è troppo occupato dalla crisi in cui è sprofondato il modello tedesco fondato su importazioni di gas dalla Russia ed esportazioni verso la Cina per prestare attenzione ai voli pindarici del presidente francese.

