"Profonda solidarietà a Israele, colpito dai terroristi di Hamas", ci scrive Calovini

"Siamo vicini al popolo israeliano per l'intollerabile aggressione che sta subendo. Colpire una popolazione civile è un atto terroristico, che ha nulla a che fare con i diritti del popolo palestinese". Il deputato della commissione Affari esteri si unisce all'appello del Foglio

Siamo vicini al popolo di Israele per l'intollerabile aggressione che sta subendo in queste ore da parte di gruppi terroristici d Hamas. Colpire una popolazione civile è un atto terroristico, che ha nulla a che fare con i diritti del popolo palestinese. Esprimiamo la più profonda solidarietà alla popolazione israeliana in queste ore difficili.



Giangiacomo Calovini, deputato commissione Affari esteri