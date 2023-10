"Difendere Israele per difendere la nostra libertà", ci scrive Andrea Abodi

"Un’occasione tragica e dolorosa per riaffermare la nostra amicizia profonda con una Nazione e un Popolo ai quali siamo legati per Valori e sentimenti comuni". Il ministro dello Sport aderisce all'appello del Foglio

Difendere Israele per difendere la nostra libertà. Aderisco all’appello. Un’occasione tragica e dolorosa per riaffermare la nostra amicizia profonda con una Nazione e un Popolo ai quali siamo legati per Valori e sentimenti comuni



Andrea Abodi, ministro dello Sport