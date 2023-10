Perché la Cina pompa sulla "inaffidabilità" americana in Ucraina

Qualche giorno fa, durante un incontro con i giornalisti, il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu ha spiegato un elemento della disinformazione globale piccolo, ma significativo: quando la Russia ha iniziato a pompare la propaganda sul fatto che era stata l’America ad aver iniziato la guerra in Ucraina, e che in realtà Washington non era per niente interessata a difendere Kyiv, ma che voleva solo usarla per indebolire Putin, la Cina gli andò dietro sottolineando proprio questo messaggio, che era soprattutto diretto ai taiwanesi: l’America non è affidabile. Sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, Taiwan segue e studia le vicende che avvengono in Europa e in America con grande interesse, dando prova, spesso, di essere molto più attenta di quanto l’occidente non lo sia con le questioni che riguardano l’isola autogovernata, rivendicata e minacciata costantemente da Pechino, anche se il Partito comunista cinese non l’ha mai governata.

