L'ex premier slovacco Robert Fico rischia di vincere le elezioni. Rischio Orbán per i socialisti europei

Il Partito del socialismo europeo potrebbe trovarsi con un “problema Viktor Orbán” al suo interno. La Slovacchia oggi va al voto e i sondaggi danno come favorito lo Smer dell’ex premier, Robert Fico, con quasi il 20 per cento dei voti. In un panorama politico frammentato, le urne potrebbero riservare sorprese: le ultime ricerche sulle intenzioni di voto danno in recupero i liberali di “Slovacchia Progressista”. Ma nei giochi per formare una coalizione Fico potrebbe comunque prevalere. Il prossimo governo a Bratislava potrebbe essere rosso-bruno: il suo Smer è un partito del Pse, ma Fico è intenzionato a scegliere come alleati delle formazioni di estrema destra, come aveva già fatto nel 2006 e nel 2016, durante le sue tre precedenti premiership (la terza si chiuse con l’omicidio del giornalista d’inchiesta, Ján Kuciak).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE