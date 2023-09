L'asse anti Macron in Francia sulla questione dei sans-papier

L’ecologista Julien Bayou, la socialista Marie Pierre de La Gontrie, il comunista Fabien Roussel e i macronisti Sacha Houlié e Stella Dupont, ma anche alcuni deputati del MoDem, la formazione centrista di François Bayrou. Ieri su Libération è nata una nuova alleanza transpartitica dei progressisti per contrastare la destra gollista nel futuro disegno di legge sull’immigrazione, che porta la firma del ministro dell’Interno Gérald Darmanin e inizierà il suo iter al Senato il prossimo 6 novembre. L’alleanza si è tradotta in una lettera aperta dove i trentacinque firmatari chiedono “misure urgenti, umanitarie e concrete per la regolarizzazione dei lavoratori sans-papiers”. Secondo Sacha Houlié, volto noto dell’ala sinistra di Renaissance, la creazione di un permesso di soggiorno “mestieri in tensione” per reclutare più facilmente nei settori dove manca la manodopera è minacciata dai Républicains con l’appoggio dell’ex gollista Darmanin.

